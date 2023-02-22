Denizli'de futbol okulu depremzede miniklere kapılarını açtı

Denizli'de Altınordu Pamukkale Futbol Okulu, Kahramanmaraş merkezli afetin yaşandığı bölgelerden gelecek depremzede çocuklara, ücretsiz ders verileceğini duyurdu.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından birçok spor okulu imkanlarını seferber etmeyi sürdürüyor. Afet bölgesinden Denizli'ye gelen depremzedeleri tesislerine davet eden Altınordu Futbol Okulu, örnek bir adım daha attı. Depremden etkilenen 5-13 yaş arası çocukların rehabilite etmek adına tesislerinin kapılarını açtıklarını duyuran Altınordu Pamukkale Futbol Okulu Sorumlu Antrenörü Tolga İnan, “Milletimiz çok büyük bir afet yaşadı. Bu afet sonrasında deprem bölgesinden Denizli'ye gelen ailelerimizin çocuklarının tekrar sosyal hayata dönmelerine yardımcı olmak adına kapılarımızı sonuna kadar açtık. Altınordu Futbol Okulu olarak Pamukkale'de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Deprem bölgesinden Denizli Pamukkale'ye gelen vatandaşlarımıza bir duyuru olsun. 5-13 yaş gurupları çocuklarımızı rehabilite etmek adına tesislerimize bekleriz” dedi.

Tamer Yılmaz: “Onları en hızlı şekilde yeniden hayata adapte etmeye çalışacağız”

Altınordu Pamukkale Futbol Okulu Antrenörü Tamer Yılmaz ise, “Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı. Biz de okul olarak toplandık ve bu çocuklarımız için neler yapabiliriz sorusuna cevap aradık. Onları en hızlı şekilde yeniden hayata adapte etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Üveys Sever: “Buradaki herkesi çok seviyorum”

Malatya'dan gelen depremzede bir ailenin 11 yaşındaki çocuğu Üveys Sever, şimdi Altınordu Pamukkale Futbol Okulu'nda futbol eğitimi almaya başladı. Futbolu çok sevdiğini ve en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Sever, “Malatya'da çok büyük bir depreme yakalandık. Altınordu Pamukkale Futbol Okulu beni buraya davet etti. Bana çok iyi bakıyorlar. Çok destek oluyorlar. Buradaki herkesi çok seviyorum ve hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.