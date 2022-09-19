Denizli'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Valilik binası önünde anma programı düzenlendi.

Denizli'de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Pamukkale Beldiyse Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile gaziler ve yakınları katıldı. Atatürk Büstüne çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Süleyman Tosun, hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet ve özgürlüğün sembolü olan Türk bayrağı için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele eden herkesi minnetle andığını söyledi.

"Hayatta olan tüm gazilerimize de sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum”

“15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malül gazilerin şeref günü olduğunu belirten Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Süleyman Tosun, “19 Eylül; kurtuluş savaşında, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malül gazilerin şeref günüdür. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı Türk bayrağımız için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi bu özel günümüzde rahmet ve minnetle anıyor, kahramanlık abidesi olarak yaşamını sürdüren hayatta olan tüm gazilerimize de sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.