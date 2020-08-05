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Denizli'de gece saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale çalışmalarının devam ettiği belirtilirken yaklaşık 1 hektarlık alanında yandığı öğrenildi.


Yangın, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda sarp bölgede gece saatlerinde başladığı belirtilen yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve 3 helikopter ile müdahalenin devam ettiği belirtildi. İddialara göre, yaklaşık 1 hektarlık alanın yandığı ve arazinin sarp ve ulaşılması zor bir alanda olması nedeniyle ekipler, ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

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