Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Ağustos 2020 verilerine göre, Denizli'de geçen ay bin 973 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Denizli ilinde konut satışları yüzde 40,3 arttı. Denizli'de konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,3 oranında artarak bin 973 oldu. Bu satışların 649'u ilk satış, bin 324'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 17 bin 131 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 24. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar arttı yüzde 109,8 arttı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,8 oranında artış göstererek bin 066 oldu. Bin 066 ipotekli satışın 387'si ilk satış, 679'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 76 bin 019 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 44,6 olurken, bu oran Denizli ili için yüzde 54,0 olarak gerçekleşti.

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 oranında artış göstererek 907 oldu. Bu satışların 262'si ilk satış, 645'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 94 bin 389 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.