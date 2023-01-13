Denizli'de geçen yıl 13,3 milyon muayene gerçekleştirildi

Dr. Berna Öztürk 2022 yılında Denizli'de sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bir değerlendirme yaptı.

Denizli ili genelinde 13 milyon 348 bin 916 muayene gerçekleştirildiğini söyleyen Öztürk, tarama, kontrol ve sağlık kuruluşuna başvuruların zamanında yapılmasının önemini vurgulayarak, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir yıl diledi.

2023 yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak açıklamalarına başlayan Dr. Berna Öztürk, koronavirüs salgını ile birlikte yoğun geçen iki senenin ardından özellikle 2022 yılında sağlık sisteminin normal sistem içerisinde vatandaşlara hizmet sunmaya başladığını belirterek; “Koranavirüs salgını ile geçen mücadelede yoğun bir dönemi geride bıraktık. Adeta gecemizi gündüzümüze katarak mücadele verdik. Emek, katkı ve fedakârlıklarından dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni yılla birlikte ilimizde görev yapan 15 bin 251 sağlık çalışanıyla sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkararak vatandaşlarımızın yaralarına derman olmaya, şifa dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

2022 yılında il genelinde yapılan toplam muayene, poliklinik muayene sayıları, acillere yapılan başvuru sayıları, ameliyat ve doğum sayılarına değinen Dr. Berna Öztürk; “1. Basamak sağlık kuruluşlarımızda 6 milyon 795 bin 670, kamu, üniversite, özel hastanelerinde 1 milyon 710 bin 255'i acil olmak üzere 6 milyon 553 bin 246 muayene ile birlikte 2022 yılında il geneli 13 milyon 348 bin 916 muayene gerçekleştirilmiştir. Yine il geneli 236 bin 65 hasta yatışı, 182 bin 143 ameliyat, 12 bin 316 doğum da ilimizdeki hastanelerde yapılmıştır. Hastanelerdeki müracaatlarda tüm muayenelerin yüzde 56'sı, acil muayenelerin yüzde 70'i kamu hastanelerimizde gerçekleşmiştir. Yine kamu hastanelerimizde 2022 yılında 84 bin 622 hasta yatışı, 77 bin 667 ameliyat yapılmıştır. Bu ameliyatların 27 bin 302'si yani yüzde 35'i A,B,C grubu dediğimiz büyük ve orta ameliyatlardır” dedi.

Denizli sağlık yatırımlarıyla parlıyor

2022 yılında Denizli'ye Halk Sağlığı Laboratuarı, Acıpayam'a İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi, Buldan'a Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını kazandırdıklarını belirten Uz. Dr. Berna Öztürk 2023 yılının Denizli'de sağlığın zirve yaptığı bir yıl olması temennisinde bulunarak; “Aile Sağlığı Merkezlerimiz, acil sağlık hizmetleri istasyonlarımız planlama dahilinde yenileniyor.İl merkezinde Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde olmak üzere 2 Sağlıklı Hayat Merkezimizin yanında 2022 yılında Acıpayam Sağlıklı Hayat Merkezimiz hizmete başlamış oldu. Tavas'ta çok yakında temeli atılacak olan binamızda İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Aile Sağlığı Merkezi ile birlikte yeni bir Sağlıklı Hayat Merkezinin daha hizmete geçmesi planlamalarımız arasında. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız projelerimizi 2023 yılında da büyük bir kararlılıkla devam ettirmeyi planlıyoruz. KETEM'lerimizin yanı sıra özellikle 2021 yılında ilimize kazandırdığımız Mobil Kanser Tarama aracımızla birlikte kanser taramalarımıza aktif bir şekilde devam ediyoruz. Pembe Şehir projemiz, yine organ bağışı sayısını arttırmak için başlattığımız Her Bağış Yeni Bir Hayat projemiz ve sağlık okuryazarlılığında Denizli tüm Türkiye'ye örnek bir il olsun istiyoruz. Ayrıca 1. Basamak sağlık kuruluşlarımızda yürütmüş olduğumuz gebe-bebek izlemleri, yenidoğan taramaları, kronik hastalık takiplerimizle birlikte kanser taramalarının zamanında yapılması önem arz etmekte olup, bu vesileyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızı sağlık kontrollerini ve taramalarını zamanında yaptırmaya davet ediyor, hepimize sağlıklı bir yıl diliyorum” dedi.