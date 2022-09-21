Denizli'de geçen yılın değerlendirmesi ile yeni yılın planlaması yapıldı

Denizli'de bulunan fen ve Anadolu lisesi müdürleri ile birlikte 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu genel değerlendirilmesi ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılı çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kent genelinde fen ve Anadolu lisesi okul müdürleri katıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması dilekleri ile konuşmasına başlayan Müdür Ekici, “Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılını siz değerli müdür ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile çok başarılı bir şekilde geçirdik. Yeni eğitim-öğretim yılına da 12 Eylül itibari ile başladık. Bakanlığımızca öğrencilerimize ücretsiz ders kitaplarının yanında bu yıl ilk defa yardımcı kaynak kitabı da ücretsiz verildi. İlimize 1 milyon 100 adet kaynak kitap geldi. 91 çeşit kaynak var. Bunun 20 çeşidi 12. Sınıflar için. Kaynak kitaplarımız yıl içerisinde yine gelecek. Bakanlığımızca gönderilen kaynak kitaplar ölçme değerlendirme döngüsünde ve kavram kazanım testlerinde uzman öğretmenlerimizce hazırlanıyor. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da öğrencilerimize ücretsiz olarak veriliyor” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin konuşması sonrası Eğitim Müfettişleri Başkanı Ethem Günay ve Müdür Yardımcısı Şener Bayram tarafından toplantıya katılan okul müdürlerine bilgilendirmeler yapıldı.