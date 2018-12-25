Denizli'de gençlere umre ödüllü yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “Gençliğe Değer” projesi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması, Denizli'de 191 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Görevli gözetmenler eşliğinde, yarışmaya örgün veya açık öğretime devam eden 17-27 yaş aralığındaki 191 üniversite öğrencisi katılarak umre ödüllü sınavda ter döktü. Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müftü Vekili Hasan Hüseyin Ortanca, Mevlid-i Nebi etkinlikleri çerçevesinde bilgi yarışmasının ilk defa yapıldığını ve sınavdaki amacın öğrencileri Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile buluşturmak olduğunu söyledi. Denizli'de 191 üniversite öğrencisinin sınavda ter döktüğünü aktaran Ortanca, “Sınava giren üniversite öğrencilerimiz üç kitaptan sorumlu tutularak, Başkanlığımız tarafından hazırlanan seksen soru, doksan dakikalık zaman diliminde cevaplanması istendi. Erkekler ve bayanlar ayrı kategori olmak üzere il birincileri Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından umre ile ödüllendirilecektir. İl Müftülüğümüz de hayırseverlerin katkılarıyla başarılı olan 28 öğrencimizi umreye göndereceğiz. Böylece bu sınava giren toplam 30 öğrencimiz umreye ödülüne hak kazanacaktır. Ayrıca sıralamada başarılı olan öğrencilerimizi çeşitli hediyelerle ödüllendireceğiz” dedi.

“Gelecek yıllarda da yapılacak”

Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması'nın ilk defa yapıldığını kaydeden Ortanca, “Sınav sayesinde öğrencilerimiz Peygamber Efendimiz'i (S.A.V) yakından tanıyarak, O'nun örnek hayatını öğrenme ve kendi hayatları ile buluşturma fırsatı bulacaktır. İki cihan saadetine erişebilmenin yegane vesilesi Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahabe-i güzinin gittiği yolda yürüyebilmektir. İnşallah gelecek yıllarda yapılacak sınav ve aktiviteler ile herkese ulaşmaya çalışarak katılımın yüksek olmasını sağlayacağız” diye konuştu.