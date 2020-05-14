Denizli'de Gençlik Haftası coşkuyla kutlanacak

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı korona virüse rağmen coşkuyla kutlanılacak. Online eğitim ve yarışmaların yanı sıra Denizli semalarında dev Türk bayrağı dalgalanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs günü ise vatandaşlara saat 21.00'de balkonlara çıkılması çağrısında bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl birçok etkinlik askıya alınırken milli bayramlar ise farklı yöntemlerle kutlanılmaya devam ediyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü yaptığı çağrı ile 23 Nisan akşamı olduğu gibi 19 Mayıs akşamı da saat 21.00'de balkonlarda kutlamaya davet etti. Aynı zamanda gençlik haftası boyunca birçok farklı etkinliği de imza atılacak. Her etkinlikte sosyal mesafe kurallarının göz önünde bulundurulacağının altı çizildi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, toplu yerleşim yerlerine giderek vatandaşlara balkonlarda spor egzersizleri yapmalarına teşvik edecek. Ayrıca hafta boyunca online ortamda söyleşi, tiyatro gösterileri ve her gün farklı iki branşta spor eğitimleri olacağı belirtildi.

Korona virüsle mücadelede Denizli'de yüzlerce gencin, gerek Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alarak, gerekse Gençlik Merkezlerinde maske üretimine katılarak sorumluluk aldığını söyleyen İbanoğlu, bu süreçteki fedakarlıkları nedeniyle gençlere teşekkür etti.