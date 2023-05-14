Denizli'de Gençlik Haftası etkinliklerle kutlanacak

Her sene ülkemizin tüm yerleşim birimlerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası, 15 Mayıs Pazartesi günü Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayacak. Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda kutlanacak haftada sporcular, depremzede gençler ve Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan gençler Vali Vekili Mehmet Onur'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ı ziyaret edecek.

Hafta boyunca Denizli'nin dört bir tarafında gerçekleşecek sportif etkinliklerinde Curling, Bocce, Dart, Okçuluk, Hentbol, Güreş, Halter, Satranç, Yüzme, Bilardo, Atletizm branşlarında turnuvalar düzenlenecek. 18 Mayıs Perşembe günü Ata'ya saygı için İstiklal Gençlik Merkezi önünden başlayarak Valilik önüne kadar Büyük Atattürk Koşusu yapılacak. 19-20-21 Mayıs tarihlerinde ise ASKF Başkanlığı ile Merkezefendi Belediyesi işbirliğinde Akkonak Dr. Samim Gök Sahasında Futbol Turnuvası yapılacak.

PAÜ Havacılık Topluluğu atlayış yapacak

Gençlik Haftası etkinliklerinde Pamukkale Üniversitesi dört ayrı etkinlik gerçekleştirecek. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Haytoğlu tarafından Milli Mücadelede 19 Mayıs Konulu konferans, PAÜ Çok Sesli Müzik Topluluğu tarafından e-konser youtube kanalı üzerinden canlı verilecek. PAÜ Havacılık Topluluğu ise Bağbaşı Yaylasından Türk Bayraklarıyla atlayışlar gerçekleştirecek.

Hafta boyunca yapılacak etkinliklerden dikkat çeken bir başka etkinlik ise şehir içi motorsiklet turu olacak. Denizli'de bulunan motorsiklet tutkunları ile PAÜ SKS Daire Başkanlığı Motorsiklet Sporları Topluluğu üyelerinin katılımıyla Gençlik Merkezi önünden başlayarak Delikliçınar, Lise Caddesi, Çamlık Caddesi, İncilipınar güzergahlarında şehir içi motorsiklet turu yapılacak.

Bu yıl 104. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 09.30'da Valilik Atatürk büstüne önünde çelenk sunumu ile başlayacak. Ardından bando eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Kortejde gençler 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağını elden ele taşıyacak. Protokol başta olmak üzere Gençlik Merkezi üyesi gençler, sporcular ve vatandaşlarında eşlik edeceği yürüyüşün ardından kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Meydanında yapılacak tören geçişi ve etkinliklerle devam edecek. Kutlamaların sonunda 104. Yıldönümüne özel kırmızı ve beyaz renkli uçan balonlar gökyüzüne bırakılacak.