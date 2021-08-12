Denizli'de göllere 210 bin adet yavru sazan bırıkıldı

Denizli'de 2021 Yılı Balıklandırma Programı kapsamında 210 bin adet yavru sazan balığı göl ve göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2021 Yılı Balıklandırma Programı çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesinde üretilen 210 bin adet yavru sazan balığı Denizli'deki göl ve göletlere bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız, su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanılması ve balık stoklarının gelecek nesillere miras olarak bırakılması, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi”ni yürütmektedir. Anadolu'muzun ekonomik ve doğal türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan yavru sazan balıkları bu proje kapsamında ülkemizdeki göl ve göletlere bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yeni balık türleriyle de balıklandırma çalışmalarına devam edilecektir”

Balıkçılığın yönetimi açısından öneme sahip olduğunu belirten Müdür Erkaya, “ Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm ekonomik balık türlerine ait stokların gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, zaman ve yer yasaklarına uyulması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımızca yürütülen farklı türlerden yavru balık elde etme çalışmaları çerçevesinde, gelecek yıllarda sazan yavrusu yanında yeni balık türleriyle de balıklandırma çalışmalarına devam edilecektir” dedi.