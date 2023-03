Denizli'de gönül sofrası Değirmenönü'nde kuruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası bu kez Değirmenönü Mahallesi'nde kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa katılan Başkan Zolan, mahalle iftarları ile ramazanın güzelliklerini hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar sofrası Değirmenönü Mahallesi Karaman Kapalı Pazaryeri'nde kuruldu. İftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşarak, ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan vatandaşlarla birlikte dua edip oruçlarını açtı. İftar sonrası hemşerilerine seslenen Başkan Zolan ramazanın güzelliklerini hep birlikte yaşamak için gayret ettiklerini, davetlerini kabul ederek gönül sofrasında kendileriyle buluştukları için tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir ilk günden bu yana deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Zolan, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde 11 ilde yaşanan asrın felaketinin yaralarını hep birlikte saracaklarını belirtti. Başkan Zolan, “Deprem bölgesine gönderilmek üzere her biriniz karınca kararınca yardım etmek için gayret gösterdiniz, seferber oldunuz. Kadirşinaslığınız ve hayırseverliğinizi gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz hala orada görevlerine devam ediyor. Her gün İskenderun'da on bin afetzede kardeşimize iftar veriyoruz. Sizlerin adına bu hayrı yapıyoruz. Allah'ım kabul etsin” diye konuştu.

Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “Herkes en yakınına sahip çıksın. Ramazan birilerinin elinden tutma, birilerinin duasını alma ayıdır. Allah'ım dua alanlardan eylesin. Ramazan Bayramına hep beraber sağ salim kavuşmayı da Allah'ım nasip etsin. Yüce Mevlam tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri, hayırları kabul ve makbul eylesin” dedi. Başkan Zolan, iftarın ardından vatandaşlarla bir süre dertleşerek, istek ve önerilerini dinledi.