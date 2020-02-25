Denizli'de günün kahramanı

Denizli'de yatalak hasta olan kadının evinde çıkan yangında kardeşinin yardım çığlıklarına yetişen komşusu aracında bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1382 sokak üzerinde ki Huzur Apartmanın 2. katında ki dairede meydana geldi. Yatalak hasta olan Fatma Dilek Sözgen'e ait evde mutfakta bulunan aspiratör cihazında elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada evde bulunan kardeşi Melek Hüsünbey dumanları görünce pencereleri açıp bağırarak yardım istedi. Çığlıkları duyan ailenin komşusu Metin Gökçen, otomobilindeki yangın tüpünü alarak evin içine girip yangını söndürdü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri de eve girerek yangına müdahale de bulundu.

Gökçen'in o sırada duyarlı ve cesaretli bir davranış sergilemesi yangının büyümesini önledi.

“Bir çığlık sesi duydum”

Evi yanan yatalak hasta olan Fatma Dilek Sözgen'in komşusu yardım çığlığını duyması üzerine yangını fark ettiğini belirten Metin Gökçen, “Komşusuyum. Okuldan çocuğumun yanından geliyordum. Bir çığlık sesi duydum, komşularda ikinci kattan sesler olduğunu söyledi. Koşup giderek baktığımda ev yanıyordu. Aspiratör tutuşmuş. Acilen arabaya koşarak arabadan yangın söndürme tüpünü alarak bir amcayla beraber müdahale ettik” şeklinde konuştu.