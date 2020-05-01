İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de hafif hava aracı hangarında yangın

Denizli’de gyrocopter (hafif hava aracı) hangarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Denizli'de gyrocopter (hafif hava aracı) hangarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki özel bir uçuş şirketine ait gyrocopter hangarında yangın çıktı. Hafif hava aracı olarak bilinen ve iki kişi taşıyabilen gyrocopter hangarından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 3 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında bir gyrocopter tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2'si ise zarar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın itfaiyenin zamanında ve hızlı müdahalesi ise büyümeden söndürüldü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.