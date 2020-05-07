Denizli'de hafif ticari araç tıra çarptı: 2 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçerek tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle gübre taşıyan tır yola devrilirken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde çevreyolu üzerinde meydana geldi. Gülizar Karakuş yönetimindeki 09 ACL 84 plakalı hafif ticari araç, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen araç, Denizli istikametine seyir halinde olan Kenan Çiçekli idaresindeki 58 AAB 533 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle gübre taşıyan tır yola devrildi. Meydana gelen trafik kazasını gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tır içerisinde bulunan sürücü Çiçekli'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler Gülizar Karakuş ve Kenan Çiçekli sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan yola dökülen gübre çuvalları trafiği bir süre aksatırken, ekiplerin temizliğinin ardından yol yarım saat sonra trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.