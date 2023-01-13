Denizli'de Halk Eğitimi Merkezi müdürleri 2023 yılı için toplandı

Halk Eğitimi Merkezleri bulundukları çevrede ihtiyaç ne ise bu ihtiyaca yönelik kurs içerikleri hazırlıyor. Cumhuriyetimin 2023 hedefleri doğrultusunda halk eğitimlerin vizyonları da gelişmeye devam ediyor. Kurs ve kursiyer sayılarının artmasının yanında katma değer artışını da göz önünde bulunduran İl Milli Eğitim Müdürlüğü, halk eğitimi merkezleri adıyla müsemma olarak halkla iç içe oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen “Bağımlılığa Birlikte Dur Diyelim” projesi ile halk eğitimi kursların tamamında kursiyerlere bağımlılıkla ilgili eğitimler yapılacak. Aynı zamanda okullarda öğrenci ve velilere yönelik programlar yaparak şehrin dört bir yanında bu bilinci oluşturmak için çalışacak olan İl Milli Eğitim Müdürlükleri, bağımlılık konusu bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirtti.

“2023 yılı için planlamalarımızı yaptık”

Köy yaşam merkezlerinin sayısının 48'e yükseldiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Merkezlerimiz de halk eğitimi merkezlerimiz büyük görevler üstlendi. Merkezlerimizin aktif olarak kullanılması adına köylerimizin fotoğrafını çekerek, oradaki beklentileri en üst düzeyde karşılayalım. Düzenlenen kurslarımızın sonucunda vatandaşlarımız kazandığı becerileri ekonomiye dönüştürebilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığımızca Aile Okulu Projesi ile Ağustos 2022 ayından itibaren kıymetli velilerimizle aile eğitimlerinde bir araya geliyoruz. Aile Okulu projelerimizi Halk Eğitimi Merkezlerimiz aracılığı ile gerçekleştirmekteyiz. İlimizde aile eğitimleri vermek üzere 7 koordinatör bulunmaktadır. Koordinatörler tarafından velilere eğitim vermek üzere 2 bin 308 eğitici ‘Aile Okulu Eğitici Eğitimi' aldı. 01 Eylül 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Denizli genelinde ‘Aile Okulu Veli Eğitimi' çerçevesince okullarımızda velilere yönelik 373 kurs açılmış olup, bu kurslara 12 bin 301 velimiz katılım gösterdi. 2023 yılında daha fazla velimize ulaşmak adına planlamalarımızı yaptık” dedi.

“Önemli bir başarıya imza attık”

Ekici, “11 Halk Eğitimi Merkezimizde Döner Sermaye İşletmesi bulunuyor. Halk Eğitimi Merkezleri DÖSE İşletmesi çerçevesince 2022 yılında 1 milyar 101 bin 484 TL gelir sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur. 2022 yılında 267 bin 858 kursiyere ulaşan Denizli, Hayat Boyu Öğrenmeye katılımda önemli bir başarıya imza atmış ve son 10 yılın hayat boyu öğrenmeye katılım oranında yüzde 25,48 oran ile rekor kırdı. Tüm bu çalışmalar ve başarılarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarında geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da her geçen gün daha da geniş kitlelere ulaşacağız” diye konuştu.