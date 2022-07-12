Denizli'de hava sıcaklığı 38 dereceyi bulacak

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki günlerde Denizli'de hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkması bekleniliyor.

Yurt genelinde son zamanlarda etkisini artıran yağışlar birçok ilde afete yol açtı. Sıcaklığın düştüğü ve yağışların ise arttığı bölgelerde bunalan vatandaşlar meteorolojiden gelecek sıcak hava durumuna odaklandı. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege bölgesinde yer alan Denizli'de son 7 gün içerisinde kavurucu sıcaklıkların yaşanması beklendiği bildirildi.

Hava sıcaklığı 38 dereceye çıkması bekleniliyor

Değerlendirmelere göre, bugünden itibaren bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, son 7 gün ise kentte en düşük hava sıcaklığının 34, en yüksek sıcaklığın ise 38 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif ve orta eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.