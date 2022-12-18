Denizli'de hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece düşecek

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hava sıcaklıklarının 19 Aralık 2022 tarihinden itibaren 6 ile 12 derece arasında azalması bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 19 Aralık 2022 Pazartesi gününden itibaren Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak'ta soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın Pazartesi gününden itibaren bölgede kuzey ve kuzey doğu yönlerinden yer yer kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, iç ve yüksek kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması şeklinde açıklandı.

Pazartesi günü hava sıcaklıkları

Meteoroloji tarafından açıklanan bilgiye göre, önümüzdeki hafta bölgede gecenin en düşük ve günün en yüksek hava sıcaklıkları; Pazartesi günü Afyonkarahisar 4-8, Denizli 11-17, Uşak 6-11 derece olarak beklenmektedir. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesini belirtti.