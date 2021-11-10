Denizli'de hayat 2 dakikalığına durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünde Denizli'de de törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yıldönümünde dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Denizli'de de törenlerle anıldı. Denizli Valiliği önünde düzenlenen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saat 09.05'te ise saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene çevredeki vatandaşlar ve öğrencilerde eşlik ederken hayat 2 dakikalığına durdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünün diğer kutlamalarla devam edeceği belirtildi.