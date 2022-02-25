Denizli'de Hocalı şehitleri için anma programı düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımı'nın 30. yıldönümünde de anma programı düzenleyecek. Başkan Zolan, 26 Şubat Cumartesi saat 11.00'de Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenleyecekleri törene tüm vatandaşları davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı'nın 30. yıldönümünde de anma töreni düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında kente kazandırdığı Karahasanlı Mahallesi Ali Marım Bulvarı'ndaki Azerbaycan-Karabağ Parkı'nda bulunan Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenecek "Adalet'in Unutulduğu Yer Hocalı" adlı anma programı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Hocalı şehitleri anısına konulacak çelenk ve saygı duruşunun ardından Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okunacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 30 yıl önce yaşanan Hocalı'da yaşanan bu soykırımın sorumlularının uluslararası yargı önünde hesap vermesi gerektiğine dikkati çekerek, "30 yıl önce Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı'da maruz kaldıkları soykırımın acısını yüreklerimizde hissetmeye devam ediyoruz” dedi.

“Hocalı'da yaşananları unutmak asla mümkün değil”

26 Şubat 1992'de yaşanan soykırımı unutturmamak için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bir nebzede olsa acılarımızı hafifletse de Hocalı'da yaşananları unutmak asla mümkün değil. Bu soykırımı gelecek nesillerimize anlatarak, milli tarih ve milli ruh anlayışı ile evlatlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Hocalı Soykırımı'nın unutulmaması ve Azerbaycanlı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için düzenlediğimiz anma programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

Hocalı Soykırımı

26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı'ya Ermeniler tarafından, düzenlenen saldırıda, 106'sı kadın, 83'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Gece karanlığında yapılan katliam, 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu olarak katledildiği, işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle geçti.