Denizli'de Horoz heykelinin önünde kutlama

Galatasaray'ın, Başakşehir'i yenerek 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de vatandaşlar sokaklara döküldü.

Denizli'de kutlamaların adresi Delikliçınar Meydanı oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarla sokaklara döküldü. Ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan ve formalarını giyen taraftarlar şehrin sembolü olan ‘Horoz heykeli'nin önünde doyasıya kutlama yaptı. Meşale ve maytaplar yakan taraftarlar çılgınca erken gelen şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar ardından araçları ile kentte şehir turu attı..