Denizli'de iç sularda balık av yasağı başladı

Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Su ürünleri üretim sahalarında 1 Mart - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan balık av yasağı başlamıştır. Su Ürünleri Kanunu gereği su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile tüm göl, gölet, akarsu, çay, dere ve benzeri tüm iç sularımızda su ürünleri avcılığı 1 Mart ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yasaktır” denildi.