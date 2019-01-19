Denizli'de icra yoluyla çocukla görüşme skandalı

Denizli'de 16 yaşındaki kızının, annesiyle icra yoluyla görüşmesini istemeyen baba, kızının bindirildiği minibüsten polis ve icra görevlileri tarafından güçlükle ayrıldı. Minibüsün içindeki kızın gözyaşları içinde ‘gitmek istemiyorum' demesine aldırmayan icra görevlileri ise çocuğu götürdü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi 1218 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. yaklaşık 12 yıl önce boşandığı Zeynep S.'ye açtığı velayet davasını kazandı. 16 yaşındaki kızı A.T.Y.'ye yaklaşık 12 yıldan bu yana kendisi bakan İbrahim Y. elindeki mahkeme tutanaklarını ve kararlarını göstererek, annesinin kızına şiddet uyguladığını iddia edip koruma kararı da aldırdı. Ancak Zeynep S. bu kararın bitimi ile birlikte mahkemeden icra yoluyla kızını 5 gün süreyle görme kararı çıkardı. İcra görevlileri ve polisle birlikte sabah kızının babası ile yaşadığı eve gelen anne Zeynep S.'ye, kızı A.T.Y.'nin kendileri ile görüşmek istemediğini söyleyen baba İbrahim Y. görüşe izin vermedi. Bunun üzerine olay yerine kapının açılması için çilingir istendi. Bu sırada evde olan A.T.Y. ise annesiyle görüşmek istemeyerek evin arka camından çıkarak kaçmak istedi. Pedagog ve icra görevlileri ise kızı ikna ederek annesi ile görüşmesi için minibüse bindirdi. Baba İbrahim Y. ise bu süreçte beklemeye başladı.

"16 yaşındaki kız minibüsten inmek istediğini söylese de aldırış edilmedi"

Yaklaşık 20 dakika sonra ise A.T.Y, annesi Zeynep Y. ile pedagog ve icra görevlilerini taşıyan minibüs sokağın başına geldi. O anda baba, kızını taşıyan minibüsün yanına giderek ön kapıyı açıp kızının inmesini istedi. İçeride bulunan ve annesinin kız kardeşi olduğu öğrenilen kadın ise kızın kendileri ile birlikte geleceğini söyleyip babanın kapıyı bırakmasını istedi. Elinde baston bulunan baba ise kapıyı sıkı sıkı tutarak bırakmak istemedi. Camda görünen kızı ise ağlayarak gözyaşları içerisinde annesi ile gitmek istemediğini ve inmek istediğini söyledi. A.T.Y. teyzesine gitmek istemediğini ve kapıyı açmasını istedi. Ancak minibüs içindeki teyze ve icra görevlileri kızın bu istediğini yerine getirmeyerek babanın araçtan uzaklaştırılmasını istedi. A.T.Y.'ye ‘ben gelmek istemiyorum siz beni zorla' diyerek yeniden ağlamaya başladı. Polis ise icra görevlileri ile birlikte babanın kapıdan tutunduğu elini bırakmadığını görünce müdahale ederek babanın parmaklarını kapıdan güçlükle ayırdı. Polis babayı tuttuktan sonra minibüs ise babanın elinden yere düşen ve içerisinde dava evraklarının olduğu dosyayı ezerek hızla sokaktan uzaklaştı.

"Kızımı cebri götürdüler"

Baba İbrahim Y. ise kızının hukuksuz bir şekilde götürüldüğünü öne sürerek şunları söyledi:

"İcra geldi kızımı zorla alıp götüreceğim dedi. Ben de mahkeme kararı olduğunu söyledim. 4. Asliye Hukuk Mahkemesi önceden görüşme izni verdiysem de bunu iptal ettim diyor. Çocuk anneye gitmek istemiyor. Anneden yana koruma kararı var" dedi.

Baba İbrahim Y. mahkemenin annenin kızı ile ‘şiddet uyguladığı' gerekçesiyle psikolog eşliğinde görüşmesine izin verdiği ancak teslim edilmesine müsaade etmeyeceği yönünde kararının olduğunu öne sürdü. Kızının minibüsün içinde görüşmeye zorla götürüldüğünü de iddia eden baba İbrahim Y. "Kızımı icra yoluyla götürseler bana tutanak verirler. Hani tutanak hani benim imzam? Kızımı cebri götürdüler. Kızım çocukluğundan bu yanan benimle kalıyor. Annenin icra yoluyla görüşme yönünde yeni bir karar elde ettiğini söylüyorlar ama bana bir şey söylemiyorlar" diyerek icra görevlileri ve polis hakkında dava açacağını söyledi.