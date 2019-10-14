İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde Burak D.'nin kullandığı 20 ASK 04 plakalı otomobil, kavşakta İsa G. yönetimindeki 20 B 4936 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki ağaç ve elektrik direği devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Burak D. ve İsa G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.