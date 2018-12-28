Denizli'de iklim değişikliği konuşuldu

2018 yılında "İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver" adlı Avrupa Birliği (AB) projesi başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi ile projenin kurumsal paydaşlarından biri olan Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) projenin farkındalık eğitimi kapsamında, “İklim Değişikliği ve Denizli” paneli düzenlendi. Küresel iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri ve bu etkileri en aza indirebilmek için alınabilecek önlemlerin ele alındığı panelde Denizli özelinde iklim değişikliği eylem planı konuları ele alındı.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci başta olmak üzere Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

“İklim değişikliği ile mücadele zorlu bir süreç”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, geçmişten günümüze insanlık tarihine bakıldığında eskiye göre artık insanların daha iyi beslendiğini, daha iyi eğitim aldığını ve daha uzun yaşadığına dikkat çekerken, ancak geldiğimiz bu noktada doğal kaynakların mevcut tüketim alışkanlıklarımıza yetmediğine değindi. Dünyada iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaların yapılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Kılınçarslan, bu çalışmalardan en önemlilerinin mevcut tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik olduğunu hatırlattı. Bu çalışmaların hayata geçilebilmesi için finansman ve ARGE gibi konularda çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğine değindi. İklim değişikliği ile mücadelenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında en zorlu alanlardan biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, iklim değişikliği ile mücadelenin çevresel boyutlarının yanında sosyal ve ekonomik unsurlarıyla zorlu bir süreç olduğunu hatırlattı.

“Son 5 yılda buzulların erime oranının arttı”

Açılış konuşmalarının ardından REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, geçmişten günümüze iklim değişikliği ve onun neden olduğu etmenleri ele aldığı konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasının başında dünyada ortalama sıcaklıkların ölçülmeye başlandığı ilk yıllardan itibaren günümüze geldiğimizde dünyanın bir derece arttığına dikkat çeken Sayman, bu artışın tıpkı insan vücudunda sıcaklığın bir derece artması gibi kritik sorunlara neden olabileceğini belirtti. Son 5 yılda buzulların erime oranının arttığını dile getiren Ünal Sayman, özellikle son üç yılda dünyada sıcaklık değerlerinin oldukça yükseldiğine buna bağlı olarak sel, dolu, kuraklık gibi doğal afet sayılarında artış yaşandığını belirtti.

REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman'ın konuşmasının ardından etkinliğin panel oturumlarına geçildi. Panelin yürütücülüğünü Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazire Mazlum yaparken Doç. Dr. Meltem Bilici Başkan, Arş. Gör. Yağmur Meltem Aydın Kızılkaya ve REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat panelist olarak konuşmalarını gerçekleştirdi.