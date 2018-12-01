Denizli'de İl Öğrenci Meclisi Başkanı seçildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM arasında imzalanan protokolle uygulamaya konulan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” kapsamında Denizli'de İl Öğrenci Meclisi Başkanı seçimi yapıldı.

Öğrencilerde, seçme ve seçilme kültürünü oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meçlisi (TBMM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde oluşturulan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” Denizli'de de hayata geçirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen seçim sonucunda İl Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanını, Merkezefendi ilçesi İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Kamil Kurt ve listesi oluşturdu. Listeye göre, İL Öğrenci Meclis Başkanı Kamil Kurt olurken, Başkan Vekili, Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi öğrencisi Naci Çora ve Katip Üyeler Pamukkale 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Gerçeker ile Merkezefendi Mükerrem-Mehmet Eke Ortaokulu öğrencisi Ayşe Tüzün oldu.