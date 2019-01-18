Denizli'de İletişim Kampı başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencilerinin akademik ve entelektüel bilgiye ulaşmalarını sağlamak için Denizli'de 5 gün sürecek İletişim Kampı düzenlenecek.

KYK öğrencileri yarıyıl tatilinde kış kamplarında buluşuyor. 12 ilde 12 farklı temanın işleneceği kış kamplarından birisi olarak Denizli'de 7 ilden 150 öğrencinin katılımıyla İletişim Kampı düzenlenecek. Amasya, Diyarbakır, Gümüşhane, Kayseri, Konya, Sivas ve Şanlıurfa'dan gelecek öğrenciler farklı etkinliklerle beş gün boyunca misafir edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşecek 5 günlük program boyunca çeşitli aktiviteler, alanında uzman kişilerle öğrenci buluşmaları, tarihi ve kültürel geziler gibi etkinlikler yapılacak. Tecrübelerini öğrencilere aktaracak isimler arasında Nuh Albayrak, İhsan Ataöv, Bilge Demirbağ, Fuat Kozluklu, Bilal Eren, Talha Bora Öge, Şebnem Bursalı, Erdoğan Arıkan, Göktuğ Kırca gibi isimler var.

Tematik Kış Kampı açılış programı 21 Ocak Pazartesi saat: 10.00'da PAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak.