Denizli Devlet Hastanesi'ne yeni bir yan dal eklenmesiyle birlikte il genelinde ilk kez Çocuk Üroloji uzmanı görev yapmaya başladı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne yeni bir yan dal daha eklendi. Çocuk Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aykut Akıncı Denizli Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamasıyla birlikte Denizli'de ilk kez Çocuk Üroloji Uzmanı görev yapmaya başladı. Çocuk Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aykut Akıncı alanıyla ilgili bilgi verdi. Çocuk Ürolojisinin, Üroloji ya da Çocuk Cerrahisi ihtisasının üzerine yapılabilen bir üst ihtisas olduğunu belirterek, “Çocuk ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner (böbrekler, idrar torbası ve idrar kanalları) ve genital (iç ve dış üreme organları) sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir. Çocuklar erişkinlerin belli bir ölçekte küçültülmüş hali değildir. Bu yüzdendir ki hastalıklarına yaklaşım gelişimini tamamlamış erişkinlerden oldukça farklıdır ve bu alanda özelleşmiş doktorlar tarafından değerlendirilmelidir” dedi.

Çocuk Üroloji kliniğinde 0-18 yaş aralığındaki hastalarda doğumdan önce bilinen ve doğum sonrası ortaya çıkan ürolojik hastalıklara yönelik teşhis, tedavi ve takiplerin yapıldığını söyleyen Op.Dr. Aykut Akıncı, “Kliniğimizde sünnet, hatalı sünnet düzeltilmesi, gömük penis, penis eğriliği, inmemiş testis, hidrosel (su fıtığı), kasık fıtığı, hipospadias (peygamber sünneti), böbrek reflüsü, böbrek genişlemesi, böbrek taşları, idrar kaçırma gibi hastalıklarla ilgileniyoruz. Çocuğunuz ürolojik hastalıklardan herhangi birine sahipse veya bu hastalıklardan birinin olduğuna şüpheleniyorsanız, çocuğunuzla birlikte Çocuk Üroloji Kliniğine başvurabilirsiniz” dedi.