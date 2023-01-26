Denizli'de ilk kez ev sahibi olacaklar kura heyecanı yaşadı

Denizli'de ‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesi dahilinde inşa edilecek 3 bin 150 konuttan bin 646'sının hak sahibi kurayla belirlendi. Yaklaşık 40 bin başvurunun olduğu kura çekiminde büyük heyecan yaşandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortak projesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Denizli'de inşa edilecek konutlar için noter huzurunda kura çekildi. Denizli ili genelinde inşa edilecek 3 bin 150 konut için yaklaşık 40 bin kişinin başvuru yaptığı kur çekimi, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Noter huzurunda gerçekleşen kura için heyecanlı bekleyiş sabahın erken saatlerinde başladı. Kurada ismi çıkanlar salondan mutlu ayrılırken, ismi okunmayanlar ise umutlarını başka bahara taşıdı. Çekilen kura sonunda Denizli merkezde 650, Acıpayam'da 508, Çivril'de 100, Honaz'da 150 ve Sarayköy'de 238 olmak üzere bin 646 hak sahibi belirlendi. Kura çekimine yarın Çal, Kızılcabölük, Kale, Tavas, Buldan Çardak, Serinhisar, Bozkurt ve Babadağ ilçelerindeki bin 506 hak sahibinin belirlenmesiyle devam edilecek.

Kurada ismi çıkmayan engelli müracaatçı Alim Can Gençoğlu, “Şu an bir şey çıkmadı olumlu bir haberler bekliyorum beklentimiz yüksek inşallah beklemedeyiz” derken, ilk kez ev sahibi olacak olan Ayşe Kaya ise “Bana çıktı çok şükür, çok mutluyum. Baya bir zamandır bekliyorum, inşallah hayırlısı olur herkes için” diye konuştu.

“Türkiye'nin büyük projesi”

Kurada ismi çıkmamasına rağmen emeği geçenlere teşekkür eden Hüseyin Usludere de “Engelli oğlum Yasin Alper Usludere'nin şansına geldik. Kurada çıkmadık ama kura çekimlerinin hala devam edeceğini söylüyorlar. İnşallah çıkar, çıkanlara hayırlı uğurlu olsun. Bu Türkiye'nin büyük bir projesi. Gerçekten Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Aşırı mutluyuz”

Sevincini ailesiyle birlikte yaşayan talihli Hasan Demir ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çok aşırı mutluyuz. Yani başımızda böyle büyük devlet olduğu için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza ve Başkanımız Osman Zolan'a ve teşekkür ederiz. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun”