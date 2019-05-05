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Denizli'de ilk teravih namazı heyecanı

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de Ramazan ayı kılınan ilk teravih namazı ile başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de Ramazan ayı kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Ramazan'ı 1 yıldır çok özlediklerini söyleyen vatandaşlar ilk teravih namazında camilere akın etti.


Kentte Ramazan ayı camilerde kılınan teravih namazı ile başladı. Ramazan'ın ilk teravisine genci, yaşlısı vatandaşlar adeta akın etti. Camilerde yoğunluk yaşanırken, verilen hutbelerde ise Ramazan ayı ve orucun farzları anlatıldı. Teravih ile birlikte camilerin minareleri arasına asılan mahyalar ile Ramazan ayının geldiği müjdelendi. Camilerde gençlerin ve çocukların yoğunlukta olması ise dikkatlerden kaçmadı. Namazı gelen bazı yaşlı vatandaşların ise sağlık problemlerinden dolayı yanlarında tabure getirdikleri gözlendi. Huşu içinde geçen teravih namazı sonrası vatandaşlar akşam kalkacakları sahur için evlerin yolunu tuttu.


Kentte Ramazan'ın ilk imsak vakti 04.23, ilk iftar vakti ise 20.06'da yapılacak.

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