Denizli'de iş yerleri saat 22.00'de kapatılacak

00'de kapanması konusunda yeni karar aldı. Alınan kararlar gereği işyerlerinde 10 günlük sürede ağırlıklı denetimler yapılacağı belirtildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanlığı talimatı, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda yeni kararlar aldı. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, park, bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda İlçe Kaymakamlıkları tarafından planlama yapılarak önümüzdeki 10 günlük süreçte konu ile ilgili denetimlere ağırlık verileceği belirtildi.

İş yerleri saat 22.00'de kapatılacak

Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme, içme yerleri kahvehane, berber, düğün salonları, halı sahalar, İnternet kafeler, lunaparklar, konser salonları, hamam, kaplıca ve sauna gibi yerler saat 22.00'de kapanacağı açıklandı.

İş yerlerinde mesai ve vardiya uygulaması

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurularak İl Pandemi Kurulunun yaptığı değerlendirmeye göre il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş saatlerinin il merkezinde Kurum Müdürlükleri Başkanlıkları, ilçelerde ise ilçe Kaymakamlıkları tarafından “Mesai başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06-15.00, 06.30-15.30, 07-16.00, 07:30-16:30, 08-17:00, 08:30-17:30, 09-18:00 şeklinde mesai ve vardiya uygulaması” uygulanacağı şeklinde karar verildi.