İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de iş yerlerinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan esnafların dükkanlarını Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan esnafların dükkanlarını Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerine düzenli bir şekilde uymaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri talep eden esnafın işyerlerini de Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Kent'in bir çok mahallesi ve işlek caddelerinde çalışma yapan Belediye ekipleri Yeni Şafak Mahallesi'nde de Üçler Bulvarı'nda talep eden esnafın iş yerleri ile otobüs duraklarını dezenfekte etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.