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Denizli'de itfaiye aracı çamura saplanınca felakete ramak kaldı

Denizli’de yangına müdahaleye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracının yoldaki çamura saplanmasından dolayı yapılan geç müdahale nedeniyle olay az kalsın faciaya dönüşüyordu.

Denizli'de yangına müdahaleye giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracının yoldaki çamura saplanmasından dolayı yapılan geç müdahale nedeniyle olay az kalsın faciaya dönüşüyordu.



Olay, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin mutfağından dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekiplerini taşıyan araç tali bir yola gelince şoförünün yaptığı yanlış bir manevra ile çamura saplandı. Bir süre aracı çıkarmak için uğraşan ekipler başarılı olamayınca olay yerine yangını söndürmesi için başka bir araç istedi. Talep üzerine bölgeye gelen ikinci itfaiye aracı yangına gecikmeli de olsa müdahale etti. Yangının olası bir faciaya dönüşmesi engellenirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Öte yandan yolda kalan itfaiye aracı bölgeye gelen iş makinesinin yardımıyla yaklaşık yarım saatte kurtarıldı.

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