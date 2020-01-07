Denizli'de itfaiye ekipleri 2019 yılında 6 bin 997 olaya müdahale etti

İtfaiye ekipleri önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesinde bulunan 52 ayrı istasyonda vatandaşların canını ve malını korumak için nöbet tutan itfaiye ekipleri, geçtiğimiz yıl 4 bin 178 yangına müdahale etti. Bunların yanında 2 bin 201 kurtarma operasyonu gerçekleştiren itfaiye ekipleri 618 trafik kazası olmak üzere toplam 6 bin 997 olayda önemli rol oynadı. 2019'da kendilerine gelen 42 bin 182 ihbarı değerlendiren ekipler, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonu gibi olayların yanı sıra istenmeyen olayların yaşanmasını engellemek için de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitim çalışmalarında 46 bin 568 kişiye eğitim hizmeti verildi. 'Önce tedbir' politikası ile çalışmalarını durmaksızın sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentteki bin 521 iş yerini de olası yangın ve kaza gibi tehlikelere karşı denetleyerek, yangın güvenlik raporu verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin merkez dışındaki ilçelerde müdahale ettiği yangın sayısında 581 vaka ile Çivril başta gelirken, en az 15 vaka ile Beyağaç ilçesi yer aldı.

"İtfaiye teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yangın, kaza gibi her türlü felakete anında müdahale eden, mesai mefhumu gözetmeden görev yapan personele teşekkür etti. Başkan Zolan, "Geçmişte birçok bölgede yalnızca gündüzleri hizmet veren itfaiye, Büyükşehir olmamızla birlikte bugün 52 noktada, 7 gün 24 saat görevi başında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Vatandaşımız herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmasın istiyoruz ancak bir 'imdat' çağrısı geldiğinde de hazır olmamız gerekiyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızın yardım çağrısında, kendi canını hiçe sayarak gece gündüz demeden koşan itfaiye teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.