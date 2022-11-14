Denizli'de 'İvesi koyun' projesi hayata geçirildi

İvesi koyun ırkı yetiştiricilerine müjde veren Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “12 Kasım 2022 tarih ve 32011 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2022/36 nolu Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde 2011 yılından itibaren uygulanan Karya 1 ve Karya 2 koyun projesinden sonra İvesi koyun ırkı projesi de yeni proje olarak uygulamaya konmuştur. Proje için en az 100 baş sürü büyüklüğüne sahip 1 yaş üzeri anaç ivesi ırkı koyunu olan yetiştiricilerimizin başvuruları değerlendirilerek projeye dahil edilecektir” dedi.