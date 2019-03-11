Denizli'de jandarma 11 parça tarihi eser ele geçirdi

Denizli'nin 2 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda farklı tarihi dönemlere ait heykellerin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Pamukkale ve Tavas ilçelerinde gerçekleştirildi. Aldıkları istihbaratlar üzerine harekete geçen ve çalışma başlatan ekipler 2 farklı ilçede düzenledikleri operasyonlarda 1 adet işlemeli mermer yazıt, 1 adet mermer mezar stili, 1 adet kireç taşından yapılmış arşitrom bloğu, 1 adet işlemeli hac işareti, 1 adet kapı mandalı, 1 adet kılıç, 1 adet kama, 3 adet arkaik döneme ait kase, 1 adet Roma dönemine insan figürlü bronz heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemlerim devam ettiği bildirildi.