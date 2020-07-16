Denizli'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 20 gözaltı

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından 22 farklı adrese yapılan dev uyuşturucu operasyonunda 8 aylık takip sonucu 20 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Şahısların kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, 8 aylık takip sonucu 22 ayrı adrese eş zamanlı dev operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezi başta olmak üzere Acıpayam ve Serinhisar ilçelerini de kapsayan operasyon sonucunda, 149 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 15 gram kubar esrar, 3 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlara el konulurken, olayla ilgili olduğu iddiasıyla 20 zanlı gözaltına alındı.