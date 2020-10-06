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Denizli'de jandarmanın denetimleri aralıksız devam ediyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ayı içerinde 46 bin 884 araç hakkında kontrol ve arama işlemi gerçekleştirirken, 21 bin 621 aracın sürücüler ve şahısların sorgulamasını yapıldığını belirtti.


Denizli İl Jandarma komutanlığı kent genelindeki güvenliği sağlamak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. 2020 Eylül ayı içerisinde 46 bin 884 araç kontrol ve arama işlemi gerçekleştirirken, 21 bin 621 aracı trafik uygulamalarında çevirerek 15 bin 259 şahıs sorgulaması yapıldı. Bin 651 araç ve şahıs hakkında toplam bir 1 milyon 036 bin 362 TL cezai işlem uyguladı. Bu yapılan denetimler sonucu 17 aranan araç ve 10 aranan şahıs yakalandı. 81 şahsın ise alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulurken 383 araç ise trafikten men edildi.

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