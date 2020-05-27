İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de kaçak alkol ve tütün operasyonları: 3 gözaltı

Denizli’de KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak alkol ve tütün operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak alkol ve tütün operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 153 litre kaçak alkol ile binlerce makaron ve 33 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tütün ve alkol kaçakçılarına göz açtırmadı. Kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen farklı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 153 litre kaçak alkol, 108 adet şişelenmiş vaziyette sahte alkol, 18 litre etil alkol, 12 adet alkol üretiminde kullanılan malzeme, 4 bin 400 adet boş makaron, 3 bin 760 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 33 kilo kıyılmış tütün, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 125 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.