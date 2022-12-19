Denizli'de kaçak cinsel ilaç ele geçirildi

Denizli'de yakalanan 2 şüpheliden çok sayıda kaçak cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Denizli'de yapılan çalışmalar neticesinde, “Eşya Kaçakçılığı” suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 100 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 3 adet kaçak cep telefonu, 3 adet cep telefonlarına ait şarj cihazı ele geçirildi.