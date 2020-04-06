Denizli'de kaçak dezenfektan ve elektronik eşya operasyonu

Denizli'de düzenlenen operasyonlarda kaçak dezenfektan ve elektronik ürünler ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tütün, kaçak alkol ve çeşitli değerli ürün kaçakçılığı ve imalatı yapılan 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 94 adet sahte dezenfektan, 12 litre etil alkol, 128 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 88 litre kaçak sahte alkol, 5 kilogram nargile tütünü, 20 paket nargile kömürü, 43 litre bira mayası, 17 adet kaçak MP3 çalar, 10 adet kaçak cep telefonu ve 10 adet şarj cihazı, 3 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.