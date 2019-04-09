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Denizli'de kaçak madeni yağ ve ilaç operasyonu

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 ton 250 litre kaçak madeni atık yağ ile bin 700 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 ton 250 litre kaçak madeni atık yağ ile bin 700 adet kaçak ilaç ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyon kapsamında bir tankeri durduran ekipler, aracın arka kısmında boş olduğuna dair tabela takılı olmasına rağmen tankerde yük olduğu tespit etti. Ardından tankerin evraklarını inceleyen ekipler, madeni atık yağ ile yüklü olan tankerin evraklar üzerinde yapılan oynamalarla yasadışı yollarla taşımacılık yaptığını belirledi. Bunun üzerine tankerde yapılan aramalarda toplam 22 ton 250 litre kaçak madeni atık yağ ele geçirildi.


Bir başka operasyon ise insan sağlığını olumsuz etkileyen ve kullanımında ciddi sonuçlar doğuran Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmemiş sahte ilaç satıcılarına yönelik yapıldı. Şahısları tespit edip ardından takibe alan ekipler, şüphelilerin kullandıkları araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda toplam bin 700 adet kaçak ilaç ele geçirildi.


Öte yandan, operasyonlarla ilgili gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

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