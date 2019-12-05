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Denizli'de kaçak silah imalathanesine baskın

Denizli’de polis tarafından kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında onlarca tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Denizli'de polis tarafından kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında onlarca tabanca ve tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen ve silah imalathanesi olarak kullanılan bir yere baskın yapan ekipler aramalarda, 73 adet tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve 1 adet matkap, 1 adet torna cihazı, 21 adet tabanca, 26 adet şarjör, 9 adet fişek, 4 adet havalı av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet hançer, 1 adet kılıç ve 1 adet kelebek diye adlandırılan bıçak ele geçirdi.


Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan yakalanan 1 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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