Denizli'de kaçak tütün ürünü satıcılarına operasyon: 2 gözaltı

Denizli'de tütün ürünü kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Onlarca kaçak ürün ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün ürünü kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 2 şüphelinin yanı sıra bin 600 makaron, 5 bin 200 dolma sigara, 114 adet kaçak sigara ele geçirildi.