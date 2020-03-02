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Denizli'de kaçak tütün ve alkol operasyonları

Denizli polisi tarafından yapılan ‘kaçak tütün ve alkol’ operasyonlarında binlerce makaron ile yüzlerce kilogram tütün ele geçirildi.

Denizli polisi tarafından yapılan ‘kaçak tütün ve alkol' operasyonlarında binlerce makaron ile yüzlerce kilogram tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Kent genelinde ‘tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, emtia kaçakçılığı, alkollü içki' kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda ise kaçak olduğu değerlendirilen 24 bin 550 adet sigara sarma kağıdı, 15 bin 600 adet makaron, 9 bin adet sigara filtresi, bin 270 adet dolma sigara, 860 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve malzemeleri, 720 kilogram (kg) kıyılmış tütün, 180 litre kaçak alkol ile 17 kg nargile tütünü ele geçirildi.

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