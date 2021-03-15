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Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon: 7 gözaltı

Denizli’de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 7 şüphelinin yanı sıra 181 litre kaçak alkol, 10 adet kaçak cep telefonu, 33 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 7 bin litre karışımlı akaryakıt ve 306 adet bandrol ele geçirildi.

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