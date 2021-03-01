Denizli'de kaçakçılara 4 ayrı operasyon

Denizli'de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 4 şüphelinin yanı sıra 118 litre kaçak alkol, 933 adet elektronik sigara ile malzemesi, 344 adet cinsel içerikli ürün, ve 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.