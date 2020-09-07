İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de kaçakçılara büyük darbe

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün kaçakçılığı önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak ürüne el konuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılığı önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak ürüne el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde tütün mamulleri ve eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi. Tütüncü olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde ve şüpheli araçlarda yapılan denetim ve kontroller sonucunda 6 şahıs gözaltına alındı.


Operasyonlarda, 5 bin 760 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 231 adet cinsel içerikli ürün, 77 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve 4 adet kaçak cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.