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Denizli'de kaçakçılara yönelik operasyon: 5 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığı önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlar sonucunda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda çok sayıda kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şahısa adli işlem uygulandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kaçakçılığı önlemek için 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 5 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda, 15 bin 640 adet dolma sigara, 46 şişe kaçak alkollü içki, 5 bin 200 adet makaron, 55 kilo 200 gram açık kıyılmış tütün ve 5 kilo 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.


Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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