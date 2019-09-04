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Denizli'de kalp sağlığı konulu seminer düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Projesi ve Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında “Kalp hastalıklarından korunma yolları, erken tanı ve tedavisi” konulu seminer düzenleyecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sağlıklı Kentler Projesi ve Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 14.30'da “Kalp hastalıklarından korunma yolları, erken tanı ve tedavisi” konulu seminer düzenleyecek. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda “Kalbini Koru, İçinde Sevdiklerin Var” sloganıyla düzenlenecek seminerde, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Samet Yılmaz konuşmacı olarak yer alacak.


Özellikle son yıllarda kalp ve damar hastalıklarının toplumun büyük bir kesimini etkilediğine dikkat çekilirken, seminerde kalp hastalıklarından korunma yolları, erken tanı ve tedavisi anlatılacak.

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