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Denizli'de kalpazanlara sahte İngiliz poundu operasyonu

Denizli’de jandarma tarafından kalpazanlara yönelik yapılan operasyonda 14 bin 330 sahte İngiliz poundu ele geçirildi.

Denizli'de jandarma tarafından kalpazanlara yönelik yapılan operasyonda 14 bin 330 sahte İngiliz poundu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde 2 şahsın piyasaya yüklü miktarda sahte İngiliz poundu sürecekleri istihbaratını alan Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandıkları aracı Yukarışamlı Mahallesi'nde durduran ekipler şahısları gözaltına alarak araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 5'lik, 10'luk ve 20'lik banknotlar halinde 14 bin 330 sahte İngiliz poundu ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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